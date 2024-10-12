Иньеста назвал двух игроков «Барселоны», которые ему нравятся

Легендарный испанский экс-полузащитник Андрес Иньеста назвал своих любимых игроков из нынешнего состава «Барселоны».

«Мне нравится Педри, а также Гави. Я люблю игроков такого типа. Однако, конечно, есть много других футболистов, которых я мог бы выделить», – передаёт Barca Universal ответ Иньесты, недавно завершившего игровую карьеру в возрасте 40 лет.

Иньеста провёл за «Барселону» 674 матча. В 2018 году он покинул родной для себя клуб и перебрался в японский «Виссел Кобе».

Следующий поединок «сине-гранатовых» состоится 20 октября – команде Ханса-Дитера Флика предстоит принять в родных стенах «Севилью» в рамках десятого тура Ла Лиги.