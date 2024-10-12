«Аль-Хиляль» рассматривает вариант с покупкой нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора следующим летом, об этом сообщает Footmercato.

Как сообщает источник, вероятность возможной сделки может увеличиться, если команда из Саудовской Аравии примет решение расстаться с Неймаром, который из-за травмы не выходит на поле уже на протяжении года.

Напомним, что «Аль-Хиляль» рассматривал вариант с трансфером бразильца минувшим летом, однако не был готов платить отступные в размере одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами.