​Капелло: «Мбаппе нужно время»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло прокомментировал трудности Килиана Мбаппе, который пока не столь убедителен в составе своего нового клуба, как предполагалось. Капелло не сомневается в Мбаппе - просто ему, считает итальянский наставник, потребуется чуть времени.

- Я думаю, ему нужно время. Такие игроки должны понимать, что даже им надо работать в «Реале» наряду с остальными, такой это клуб. Там не одна звезда - там все игроки являются звёздами. Думаю, что вскоре Анчелотти найдёт для Мбаппе оптимальную формулу, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.