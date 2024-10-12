​Маноло Хименес будет тренировать АПОЭЛ

Испанский специалист Маноло Хименес нашёл себе работу на Кипре - он будет тренировать местный АПОЭЛ. Любопытно, что сменит он также испанского наставника - 60-летнего Хосе Домингеса, который был уволен шестого октября после поражения от АЕКа из Ларнаки.

Ещё любопытнее то, что сам Хименес в прошлом работал как раз в АЕКе, правда, это было несколько лет тому назад. Другие клубы, которые он тренировал - это «Реал Картахена», «Сарагоса», «Лас-Пальмас» и «Рекреативо Уэльва». Предыдущим его клубом был парагвайский «Серро Портено», в котором его работа продлилась 32 матча - 16 побед, 8 ничьих и 8 поражений.