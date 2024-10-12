Мбаппе хочет отказаться от части матчей сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе рискует столкнуться с новой волной критики в родной Франции. Согласно информации Foot Mercato, Мбаппе хочет играть не во всех, а только в важных матчах национальной команды.

Позиция Мбаппе связана с желанием снизить вероятность получения травмы. Дело в том, что Килиан решительно настроен выиграть «Золотой мяч» в 2025 году. Для этого ему нужно стабильно показывать игру высокого уровня и добиваться успехов с командами.

В этом году «Золотой мяч» будет вручаться 28 октября. Проскакивала информация о том, что победителем голосования стал Винисиус Жуниор из «Реала» и сборной Бразилии.