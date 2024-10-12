Раскрыта позиция Мбаппе по «Золотому мячу»

В конце октября во Франции будет вручаться «Золотой мяч». Ожидается, что награда в этом году достанется нападающему «Реала» и национальной сборной Бразилии – Винисиусу Жуниору.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Санти Ауна, другой форвард «Реала» Килиан Мбаппе сделал своим приоритетом выигрыш «Золотого мяча» в 2025 году. Мбаппе хочет играть только в важных матчах сборной Франции, чтобы избегать травм.

Стоит отметить, что в октябре Мбаппе не получил вызов в сборную Франции. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам объяснял отсутствие нападающего физическими проблемами.