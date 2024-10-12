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Кроос записался на тренерские курсы

12 Октября 2024 • 16:17 Комментировать

Этим летом Тони Кроос завершил карьеру футболиста. На сегодняшний день работа тренером не привлекает немца, но он хочет быть готовым, если в какой-то момент Тони посетит вдохновение. Как сообщает Relevo, Кроос записался на тренерские курсы для получения категории В от УЕФА.

Отмечается, что Кроос получил поддержку от «Реала» - мадридский клуб поспособствовал началу курсов немца. В рамках обучения Тони посетит несколько тренировок на базе «сливочных».

Стоит сказать, что Тони Кроос повесил бутсы на гвоздь довольно рано – в 34 года. Полузащитник ушёл из футбола после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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