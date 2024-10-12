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«Барселона» получит больше 6 млн евро за травму Гави

12 Октября 2024 • 15:45 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Гави не играет с ноября прошлого года из-за серьёзной травмы колена. В ближайшее время молодой футболист должен вернуться в строй «сине-гранатовых».

Гави травмировался в матче сборной Испании, и, как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» получит суммарно более 6 миллионов евро за его травмы в рамках программы ФИФА по защите клубов. «Сине-гранатовые» уже получили от ФИФА 4,6 миллиона евро – это было отражено в финансовом отчёте клуба за сезон 2023/2024. Оставшиеся 1,6 миллиона будут выплачены в установленном порядке и пойдут в финансовый отчёт за сезон 2024/2025.

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