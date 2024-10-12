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Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему

12 Октября 2024 • 14:33 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Сага с переходом Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» знакома каждому футбольному болельщику. Француз мог неплохо заработать до перехода в стан «сливочных», но предпочёл остаться в «ПСЖ» и жить мечтой, а не получить 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии. Теперь мечта исполнена, и Килиан уже успел забить за мадридский клуб во всех турнирах, где принимал участие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает статистические данные Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Винисиуса и Криштиану Роналду за первые десять матчей в составе «Реала».

333 минуты в Ла Лиге

Килиан Мбаппе за десять первых сыгранных в составе «Реала» матчей (7 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов, 1 – в Суперкубке УЕФА) забил семь мячей и отметился одной голевой передачей. Свой первый гол за «сливочных» француз забил на 68-й минуте встречи Суперкубка, позволив «Реалу» одержать победу над «Аталантой» и завоевать титул. В первом матче в составе «Реала» в Лиге чемпионов Мбаппе тоже был достаточно быстр, отправив гол в ворота «Штутгарта» на 46-й минуте встречи. Но лучше всего к автору хет-трика в финале чемпионата мира 2018 года были подготовлены клубы Ла Лиги. Мбаппе сумел забить свой первый мяч в элитном испанском дивизионе лишь спустя 333 минуты игрового времени (в четвёртом матче). Правда, Килиан уже через восемь минут забил второй и неизменно забивал в каждой из трёх последующих игр.

Беллингем и Криштиану Роналду в «десяточку»

Мбаппе выдал неплохой старт, забивая в среднем один гол в 113 минут. Но этот результат далеко не лучший, если  сравнить с топовыми игроками «Реала». Среди отстающих бразилец Винисиус Жуниор, который перешёл в мадридский клуб в 17-летнем возрасте. Поэтому неудивительно, что свой первый гол будущий обладатель «Золотого мяча» забил лишь в 13-м матче в составе «Реала». Любопытно, что один из первых десяти поединков с участием Винисиуса пришёлся на разгром в Лиге чемпионов от ЦСКА со счётом 3:0. Зато трансферная стоимость Винисиуса увеличилась вдвое всего лишь за несколько месяцев игры в мадридском клубе – с 35 млн евро до 70 млн евро. И если юного Винисиуса Мбаппе обогнал по количеству забитых мячей, то уступил ему по голевым передачам (одна против двух).

Одна из главных легенд «Реала» Криштиану Роналду 15 лет назад выдал невероятный старт нового витка своей карьеры. Только презентацию португальца посетили 80 тысяч зрителей. Естественно, что после такого он просто не мог не выложиться на все заплаченные за него 100 млн евро: 10 голов в первых десяти матчах, дубль в двух первых матчах Лиги чемпионов, победные мячи в матчах Ла Лиги. Вероятно, результат мог быть ещё лучше, но Роналду был вынужден провести почти полтора месяца на больничной койке по причине травмы. Уже после первых туров в составе «Реала» трансферная стоимость Криштиану увеличилась с 60 до 70 млн евро.

Десять голов в стартовых десяти матчах забил Джуд Беллингем, который оказался в «Реале» за 113 млн евро. Казалось, что это невероятная сумма за юного англичанина, но он увеличил свою трансферную стоимость до 180 млн евро спустя несколько месяцев! Беллингем в первых четырёх матчах Ла Лиги забил пять мячей, в Лиге чемпионов за те же четыре игры оформил ещё четыре гола, что стало рекордом клуба. При этом Джуд Беллингем является единственным в своём роде полузащитником, которому покорилась отметка в 15 голов за сезон Ла Лиги в ХХI веке. Никто из игроков его амплуа до подобного не добирался. А по итогам пятнадцати матчей англичанин превзошёл Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, отличившись 14 раз в своих первых 15 матчах за «Реал». У Килиана Мбаппе впереди ещё несколько матчей, чтобы попытаться приблизиться к этому рекорду, но сделать это будет очень сложно.

Первые десять матчей в составе мадридского «Реала»

Игрок
Голы
Ассисты
Первый сезон
Килиан Мбаппе 7 1 2024/2025
Джуд Беллингем 10 3 2023/2024
Винисиус Жуниор 0 2 2018/2019
Криштиану Роналду 10 2 2009/2010

Константин ЛИЦИН

 

 


Затмит ли Мбаппе достижения Роналду в «Реале»?
Да Нет Это будут разные вселенные
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