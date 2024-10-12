Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о результатах своей команды на старте сезона. Напомним, на октябрьскую международную паузу «сливочные» отправились на втором месте в испанской Ла Лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка. Также «королевский клуб» неудачно начал сезон в Лиге чемпионов, уступив «Лиллю» во втором туре группового этапа.

«Начало сезона для «Реала»? Я доволен, всё идет хорошо, но сезон для нас нелёгкий. Мы много играем и всё ещё претендуем на все трофеи. Я верю, что наша форма по ходу сезона будет становиться только лучше», – сказал Модрич на пресс-конференции сборной Хорватии.