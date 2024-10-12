Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как сильно возраст влияет на его игру. Напомним, хавбек летом продлил контракт с «королевским клубом» до конца нынешнего сезона. Отметим, что хорватский футболист выступает за «Реал» с лета 2012 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».

«Люди всегда говорят о моем возрасте? Неважно, сколько кому лет, 39 или 17. Игра на поле всегда должна быть ориентиром, и я придерживаюсь этого. Я не могу влиять на то, что говорят люди, как бы сильно это меня не беспокоило», – сказал Модрич на пресс-конференции сборной Хорватии.

Модрич в этом сезоне отметился одним ассистом в девяти матчах чемпионата Испании.