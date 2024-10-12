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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру

12 Октября 2024 • 13:04 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, как сильно возраст влияет на его игру. Напомним, хавбек летом продлил контракт с «королевским клубом» до конца нынешнего сезона. Отметим, что хорватский футболист выступает за «Реал» с лета 2012 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».

«Люди всегда говорят о моем возрасте? Неважно, сколько кому лет, 39 или 17. Игра на поле всегда должна быть ориентиром, и я придерживаюсь этого. Я не могу влиять на то, что говорят люди, как бы сильно это меня не беспокоило», – сказал Модрич на пресс-конференции сборной Хорватии.

Модрич в этом сезоне отметился одним ассистом в девяти матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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