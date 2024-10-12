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Булка высказался об интересе «Барселоны»

12 Октября 2024 • 12:34 Комментировать
Нант
...
Ницца
20.10 18:00

Голкипер «Ниццы» Марцин Булка высказался о слухах, которые связывали его с переходом в каталонскую «Барселону». Напомним, «сине-гранатовые» недавно потеряли своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, который получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

«Интерес «Барселоны»? Как говорится, в каждом слухе есть доля правды. Когда дело касается трансферных вопросов, я бы предпочёл, чтобы говорил мой агент. Я здесь для того, чтобы каждую неделю быть в форме и приводить аргументы в пользу заинтересованности клубов. Интерес «Барселоны» – это определённо комплимент для меня», – цитирует Булку Sport.

В «Барселону» недавно перешёл другой польский голкипер – Войцех Щесный, который подписал контракт на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Барселона Марцин Булка ещё теги

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