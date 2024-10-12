Роналдо обратился к Надалю, который хочет стать президентом «Реала»

«Рафаэль, ты настоящий феномен, как в ринге, так и за его пределами. Твои трофеи говорят не только о большом таланте, но и большом сердце, а также огромной работе. Для меня честь называть тебя своим другом. Благодарю за все, что ты сделал», - оставил сообщение бразилец в своих социальных сетях.