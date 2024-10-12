«Реал» может расстаться с полузащитником

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может перейти в другой испанский клуб, рапортует портал Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 28-летнего игрока заинтересован севильский «Бетис». Напомним, что хавбек выступал за эту команду с 2014 по 2017 год.

Себальос является игроком «королевского» клуба с 2017 года. Срок трудового соглашения между полузащитником и «сливочными» рассчитан до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость Дани оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги полузащитник провел всего два матча и не сделал голевых действий.