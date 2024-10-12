«Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес может получить новый трудовой договор от руководства «сине-гранатовых». Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, с 21-летним футболистом будет пролонгировано соглашение до лета 2029 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027 году. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Фермина в 50 миллионов евро.

Лопес защищает цвета каталонской команды с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.