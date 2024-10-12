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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделал заявление по Карвахалю

12 Октября 2024 • 07:57 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль перенес хирургическое вмешательство на травмированном колене. Об этом отрапортовала пресс-служба «королевского» клуба.

«Карвахаль перенес операцию после разрыва крестообразных связок. Дани начнет процесс восстановления уже в ближайшие дни», - говорится в публикации пресс-службы «сливочных».

Напомним, что защитник получил тяжелую травму по ходу недавнего матча против «Вильярреала» в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел восемь матчей в Ла Лиге. Карвахаль записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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