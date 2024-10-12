Кубарси: «Флик привил «Барселоне» победный настрой»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси высоко оценивает работу, проделанную главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Немецкий специалист занял должность рулевого каталонского гранда перед началом сезона, заменив Хави Эрнандеса. После девяти туров текущего розыгрыша Ла Лиги «сине-гранатовые» занимают первую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Позади остаётся действующий чемпион мадридский «Реал», набравший 21 балл.

«Флик привил нам победный настрой с самого начала своей работы здесь. Мы очень рады, что он с нами», – приводит Barca Universal слова 17-летнего Кубарси, сыгравшего во всех поединках «Барселоны» в нынешней кампании.