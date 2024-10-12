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Модрич поведал о своей главной мотивации в сборной Хорватии

12 Октября 2024 • 05:15 Комментировать
Хорватия
...
Шотландия
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Через 11 ч. 19 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил, что мотивирует его продолжать выступления за сборную Хорватии.

39-летний футболист представляет цвета «шашечных» уже на протяжении 18 с половиной лет. За это время хавбек провёл 180 матчей в составе национальной команды.

«Думаю, прежде всего дело в любви к футболу, – отвечает Модрич на вопрос о своей мотивации. – Выступать за сборную – нечто особенное, большая честь для меня. Это мотивирует и подталкивает», – заявил звёздный ветеран на пресс-конференции в преддверии домашнего для хорватов матча Лиги наций против сборной Шотландии, который состоится в субботу.

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Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич ещё теги

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