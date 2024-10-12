Кубарси рассказал, что думает о Хави

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о бывшем главном тренере команды Хави Эрнандесе.

Именно при испанском наставнике юный футболист дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в январе нынешнего года. На тот момент центрбеку не было даже 17 лет.

«Для меня Хави всегда будет тренером, благодаря которому состоялся мой дебют. Он очень мне помог, всегда был рядом. Хави – замечательный человек на поле и за его пределами», – цитирует Barca Universal Кубарси, на счету которого уже 35 матчей за основу каталонского гранда.

Напомним, Хави Эрнандес был уволен из «Барселоны» по окончании прошлого сезона. Его место занял Ханс-Дитер Флик.