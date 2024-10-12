​Араухо: «В «Барселоне» ты обязан брать титулы»

В июле Рональд Араухо получил травму и сейчас «Барселона» вынуждена выступать без уругвайского защитника. Вскоре он вернётся на поле и намерен помогать команде ковать славу в очередном своём новом цикле, начатом с немецким наставником Хансом-Дитером Фликом. По словам Араухо, перед клубом всегда стоят максимальные задачи.

- Мы играем за клуб, в котором ты обязан выигрывать титулы. Если нет титулов, то сезон считается неудачным. Даже то, что у нас молодая команда, не может служить оправданием неудачи, - цитирует слова Араухо derbyderbyderby.it.

В настоящий момент каталонский суперклуб лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, на три очка опережая мадридский «Реал».