​Араухо рассказал, когда вернётся на поле

В июле Рональд Араухо получил травму и сейчас «Барселона» вынуждена выступать без уругвайского защитника. Однако, по словам Араухо, уже недалёк тот час, когда он вернётся на поле и будет помогать своей команде.

- Я прогрессирую в смысле выздоровления и очень этим доволен. Это было непросто, но самое сложное уже позади. В команде даже удивляются темпам моего выздоровления. Вернусь как бык, - пообещал Араухо, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

В настоящий момент каталонский суперклуб лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, на три очка опережая мадридский «Реал».