Центральный защитник мадридского «Реала» Хоан Мартинес заключил новый контракт с клубом.

Договор 17-летнего футболиста рассчитан до середины 2026 года, сообщает пресс-служба «сливочных». Летом центрбек выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, но в «Реале» уверены, что у юного игрока яркое будущее.

«Я очень счастлив и воодушевлён после продления контракта с великим клубом, лучшим в мире. Теперь я с ещё большим энтузиазмом готовлюсь к тому, что ждёт меня впереди», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Мартинеса, пока не дебютировавшего за первую команду мадридского гранда.