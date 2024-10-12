«Барселона» займётся продлением контрактов игроков в ноябре

«Барселона» запланировала переговоры по новым контрактам с рядом игроков.

Договоры сразу 11 футболистов «сине-гранатовых» истекают летом 2026 года. По информации Diario Sport, с предстоящего месяца в каталонском клубе начнут работу над продлением соглашений, при этом приоритет будет отдан трём молодым звёздам команды – Педри, Гави и Ламину Ямалю.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров с 24 набранными очками, на три балла опережая мадридский «Реал». Свой следующий поединок коллектив Ханса-Дитера Флика проведёт 20 октября – соперником будет «Севилья».