«Реал» может подписать двух центральных защитников

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания сразу нескольких игроков на позицию центрального защитника.

«Сливочные» испытывают кадровые трудности в обороне, уже ставшие традиционными в последние годы. Ситуация усугубилась травмой Даниэля Карвахаля: его место займёт Лукас Васкес, а альтернативными опциями справа будут Эдер Милитао и Антонио Рюдигер, обычно играющие в центре. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в «Реале» не в восторге от сложившейся ситуации, поэтому в январе ряды команды могут пополнить сразу два центральных защитника. Впрочем, никакой конкретики в данном вопросе пока нет.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три очка.