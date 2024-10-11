Тренер сборной Испании ответил, нужен ли Ямалю отдых

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался на тему загруженности 17-летнего Ламина Ямаля.

Юный вингер играет ключевую роль как в национальной команде, так и в «Барселоне». Существуют опасения, что такая нагрузка может навредить футболисту, проводящему лишь второй сезон на взрослом уровне.

«У Ямаля 70 матчей за сезон, но в сборной он бывает только раз в месяц. Я не думаю, что ответственность за его нагрузку лежит на сборной Испании. Это больше зависит от «Барселоны», где он проводит гораздо больше времени», – передаёт Actualite Barca слова де ла Фуэнте, выигравшего с «красной фурией» Евро-2024.