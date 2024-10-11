Де ла Фуэнте: «Не стоит винить меня в травме Гави»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его напрасно обвиняли в травме Гави.

Полузащитник «Барселоны» травмировал крестообразную связку в ноябре прошлого года в матче отбора на Евро-2024 против сборной Грузии. С тех пор хавбек так и не появлялся на поле, хотя уже скоро, как ожидается, полностью восстановится.

«Я был обеспокоен, когда люди винили меня в травме Гави. Это несчастный случай, как и в ситуации с недавними травмами Карвахаля, Родри и тер Штегена. Это футбол, не стоит искать виноватых», – приводят испанские СМИ слова рулевого чемпионов Европы.

В субботу «красная фурия» сыграет на своём поле против сборной Дании в поединке Лиги наций.