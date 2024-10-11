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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де ла Фуэнте: «Не стоит винить меня в травме Гави»

11 Октября 2024 • 23:00 Комментировать
Испания
...
Дания
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Через 20 ч. 2 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его напрасно обвиняли в травме Гави.

Полузащитник «Барселоны» травмировал крестообразную связку в ноябре прошлого года в матче отбора на Евро-2024 против сборной Грузии. С тех пор хавбек так и не появлялся на поле, хотя уже скоро, как ожидается, полностью восстановится. 

«Я был обеспокоен, когда люди винили меня в травме Гави. Это несчастный случай, как и в ситуации с недавними травмами Карвахаля, Родри и тер Штегена. Это футбол, не стоит искать виноватых», – приводят испанские СМИ слова рулевого чемпионов Европы.

В субботу «красная фурия» сыграет на своём поле против сборной Дании в поединке Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Гави ещё теги

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