​Араухо предаётся ностальгии - вспомнил свой гол в «эль класико» в 2022-м

Уругвайский защитник Рональд Араухо вынужден оставаться без футбола, он ещё не залечил свою травму, и сейчас у него есть время поностальгировать. Он вспомнил свой гол в ворота мадридского «Реала» в 2022 году. Тогда «Барселона» обыграла соперника в гостях со счётом 2:0 и казалось, что команда Хави вскоре снова будет угрожать в Европе всем без исключения.

- Это был классный матч. Мы выиграли матч чисто. И я забил гол. Я тогда сыграл свой первый матч в качестве крайнего правого защитника. Всё получилось. Защитник хорошо помнят все свои голы, их не так много, а тем более когда речь о голе в ворота «Реала», - цитирует слова Араухо derbyderbyderby.it.