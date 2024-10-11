​Кубарси: «С нетерпением жду дебюта в официальном матче за сборную»

Летом сборная Испании взяла сразу два титула - сперва взрослая команда выиграла чемпионат Европы, а затем уже испанские олимпийцы выиграли золото игр в Париже. В состав той команды входил и Пау Кубарси, который вспоминает триумф и признаётся в скорейшем желании сыграть и за взрослую команду.

- Я вспоминаю эту Олимпиаду, всё было прекрасно, теперь я очень жду дебюта во взрослой команде. Я готов. При этом мне ещё надо учиться и сдавать экзамены. Я твёрдо намерен получить диплом, - цитирует слова каталонского вундеркинда derbyderbyderby.it.

Напомним, что Кубарси уже сыграл за сборную Испании в товарищеском матче в марте 2024.