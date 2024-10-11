​Вальбуэна поделился мнением об отсутствии Мбаппе в сборной

Бывший футболист французской сборной и московского «Динамо» Матье Вальбуэна прокомментировал конфликт во французской сборной, где Дидье Дешам, наставник «трёхцветных», отцепил от национальной команды Килиана Мбаппе. В этой ситуации Вальбуэна встал на сторону Дешама.

- Быть капитаном - это не просто повязка на руке. Это ответственность. Даже если он устал, надо было прилетать на сбор национальной команды. Это тоже обязанность капитана. Очень странные дела происходят, - цитирует слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что 40-летний Вальбуэна до сих пор выступает, сейчас он играет в Греции.