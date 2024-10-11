Драка на «Камп Ноу» - подрались занятые в ремонте гастарбайтеры, шестеро пострадавших

В ходе ремонта «Камп Ноу» в Барселоне случился неприятный инцидент - подрались рабочие, задействованные в этом процессе. Драка оказалась достаточно серьёзной, как сообщает журналистка Анна Пунси, шестеро человек в итоге оказались в больнице с лёгкими телесными повреждениями. Причины случившегося не уточняются.

Yапомним, что «Барселона» планирует возвращение на свой стадион в феврале, уже стали известны цены на билеты. Последним матчем, который клуб проведёт на олимпийском стадионе, станет встреча с итальянской «Аталантой» в рамках Лиги чемпионов 29 января 2025 года.