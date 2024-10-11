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Кубарси: «Пуйоль — мой образец подражания»

11 Октября 2024 • 18:49 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о бывшем игроке каталонцев Карлесе Пуйоле.

«Моя цель — стать личностью, как Пуйоль. Он лидер, который всегда старался помочь своим товарищам по команде. Если дела шли плохо, он подбадривал партнеров. Если все шло хорошо, он еще больше подталкивал команду. Это мой образец для подражания», — приводит слова Кубарси Barca Universal.

Напомним, Пуйоль всю свою карьеру провел в «Барселоне», выступая за основную команду с 1999 по 2014 год.

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге, имея на своем счету 24 балла после девяти туров.

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