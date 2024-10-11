​Мбаппе подливает масла в огонь - его заметили в ресторане накануне матча сборной

Наставник французской сборной Диде Дешам не пригласил Килиана Мбаппе на матчи сборной Франции, объяснив это тем, что игроку «нужно восстанавливаться после травмы». Но при этом Мбаппе спокойно, как ни в чём не бывало, вышел на поле в составе «Реала» на матч с «Вильярреалом», причём с самой первой минуты игры.

Вдобавок, как сообщает шведское издание Aftonbladet, Мбаппе прямо накануне матча сборной Франции с Израилем заметили в ресторане в Стокгольме. Более того, после ресторана Мбаппе, якобы, отправился на дискотеку - в общем, тусил, как мог. А ещё нападающий надел медицинскую маску - явно из опаски быть узнанным.