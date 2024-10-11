«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает получать выплаты от каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, помимо Месси, «Барселона» все еще платит Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» закроет все долги перед игроками к концу текущего сезона.

Напомним, все три футболиста в настоящий момент выступают за американский «Интер Майами».

После девяти туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. В ближайшем туре каталонцы встретятся на своем поле с «Севильей».