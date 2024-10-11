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Левандовски обратился к Надалю

11 Октября 2024 • 18:31 Комментировать

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски в своей личной социальной сети обратился к теннисисту Рафаэлю Надалю. Один из самых известных теннисистов мира официально завершил профессиональную карьеру 10 октября в четверг.

«Настоящая легенда! Было здорово наблюдать за твоей карьерой! В твоей новой главе жизни я желаю тебе только всего наилучшего!», - подписал Роберт так совместную фотографию с Надалем.

Ранее к Надалю обратился уже завершивший карьеру футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос.

Надаль – дважды олимпийский чемпион, завоевал он ценные награды в 2008 и 2016 годах.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Надаль Роберт Левандовски
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