Касадо: «При Хави я иногда думал, что могу играть, но этого не происходило»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо поделился комментарием о бывшем главном тренере команды Хави Эрнандесе.

— С Хави у меня было не так много возможностей, но это помогло мне стать сильнее морально. Иногда я думал, что могу играть, но этого не происходило. Несмотря на это, я очень благодарен Хави. Он тренер, благодаря которому я дебютировал за первую команду, — приводит слова Касадо Barca Universal.

Напомним, Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Минувшим летом его сменил Ханс-Дитер Флик.

В текущем сезоне 21-летний Касадо принял участие в девяти матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.