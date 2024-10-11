Стало известно, сможет ли «Барселона» вернуться на «Камп Ноу» до конца года

Появилась новая информация о возвращении «Барселоны» на свой домашний стадион.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует вернуться на «Камп Ноу» к концу текущего календарного года.

Однако по сведениям ESPN FC, «сине-гранатовые» смогут проводить домашние матчи на своей арене не раньше марта 2025 года. На данный момент каталонцы принимают соперников на «Монжуике».

«Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, сумев набрать 24 очка за девять туров.

20 октября подопечные Ханса-Дитера Флика примут «Севилью». Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.