Президент «ПСЖ» холодно ответил на вопрос о Мбаппе

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента в «ПСЖ», холодно ответил на вопрос о звёздном нападающем Килиане Мбаппе.

«Я не люблю говорить о футболистах, которые не являются частью моей команды. Я предпочитаю сосредотачивать на тех, кто в ней есть», - сказал аль-Хелаифи журналистам.

Напомним, что Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» минувшим летом в статусе свободного агента после семи лет выступлений. В настоящий момент футболист и клуб выясняют отношения на юридическом поле – Мбаппе, представляющий мадридский «Реал», требует у парижан положенные ему деньги по зарплате и бонусам.