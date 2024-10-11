Надаль хочет стать президентом «Реала»

Известный теннисист и поклонник мадридского «Реала» Рафаэль Надаль ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом «сливочных».

Ранее стало известно, что испанец принял решение завершить карьеру в возрасте 38 лет.

— Да, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала». Но на данный момент у нас самый лучший президент из всех возможных, — цитирует Надаля beIN Sports.

Напомним, должность президента «Реала» с 2009 года занимает Флорентино Перес.

По итогам девяти сыгранных туров «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды Карло Анчелотти 21 зачетный балл.