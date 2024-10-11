Появилась информация о будущем уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

Как утверждает Diario AS, в ближайшее время «Реал» не планирует продавать 26-летнего футболиста, несмотря на пристальный интерес к игроку со стороны ведущих клубов Европы.

В текущем сезоне Вальверде принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя голами и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Реалом» рассчитан до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость уругвайца в 130 миллионов евро.