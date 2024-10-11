Месси может вернуться в Барселону

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может посетить Барселону в конце ноября.

Ранее уже сообщалось, что «Барселона» планирует пригласить своего бывшего футболиста на празднование 125-летия клуба.

По обновленной информации Diario Sport, у «Барселоны» действительно есть план пригласить 37-летнего Месси на день рождения клуба, празднование которого состоится 29 ноября. При этом отмечается, что если по какой-либо причине аргентинец не сможет приехать, то «сине-гранатовые» попросят его записать видеообращение для мероприятия.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Стоит сказать, что обладатель восьми «Золотых мячей» является рекордсменом по играм за каталонский клуб.