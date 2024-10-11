Ольмо готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо сможет принять участие в предстоящем матче с «Севильей». Об этом сообщает испанская газета Diario Sport.

Напомним, испанский хавбек не играл из-за травмы с середины сентября.

В составе «Барселоны» 26-летний Ольмо появился на поле в трех матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился тремя забитыми голами.

После девяти туров «Барселона» идет на вершине таблицы чемпионата Испании, набрав 24 очка.

Встреча десятого тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» состоится 20 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.