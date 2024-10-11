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Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов

11 Октября 2024 • 16:06 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль был прооперирован. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Карвахаль получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

По данным источника, в ближайшие дни Карвахаль начнет свое восстановление. Возвращение 32-летнего игрока на поле ожидается во второй половине 2025 года.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор испанца с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

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