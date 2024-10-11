Бальде: «Барселона» способна выиграть всё»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде высказался об амбициях клуба.

— Сейчас у нас есть команда, способная выиграть все. У нас очень хорошие игроки. Травмированные футболисты очень помогут нам, когда вернутся в строй, — цитирует Бальде Barca Universal.

В этом сезоне 20-летний защитник появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.

После девяти туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В копилке каталонской команды 24 набранных очка. Отрыв от ближайшего соперника составляет три зачетных балла.