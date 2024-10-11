Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альварес и де Йонг вошли в список самых подешевевших игроков Ла Лиги

11 Октября 2024 • 14:22 Комментировать

Специалисты портала Transfermarkt переоценили некоторых футболистов из чемпионата Испании. Нападающий Хулиан Альварес стал самым подешевевшим игроком. Ценник аргентинца из мадридского «Атлетико» снизился на 15 миллионов евро и теперь составляет 75 миллионов евро.

Второе место в списке самых подешевевших игроков разделили полузащитник Френки де Йонг, защитник Андреас Кристенсен и вингер Ансу Фати. Каждый из них подешевел на 10 миллионов евро. Новый ценник де Йонга – 60 миллионов евро, Кристенсена – 30 миллионов евро, а Фати – 15 миллионов евро.

На текущий момент лидером испанской Ла Лиги является «Барселона».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Андреас Кристенсен Ансу Фати Френки де Йонг Хулиан Альварес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины Фарерские острова - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Неймар возвращается на родину: как самый дорогой трансфер планеты загубил свою карьеру Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь Умер бывший футболист сборной России Клопп нашёл новую работу после «Ливерпуля»
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
Кузьменко, Барбашев, Подколзин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Тихоокеанский дивизион Капризов, Сергачёв, Ничушкин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Центральный дивизион Кучеров, Бобровский, Тарасенко: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Атлантический дивизион «Автомобилист» в серии буллитов оказался сильнее ЦСКА в КХЛ Гол Кузнецова не помог СКА в матче с минским «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Октября
16:24 · Испания. Ла Лига
Ольмо готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны» слухи
16:06 · Испания. Ла Лига
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
15:38 · Россия. Премьер-лига
Глушенков ответил, реально ли уехать в «Барселону»
15:17 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Барселона» способна выиграть всё»
14:22 · Испания. Ла Лига
Альварес и де Йонг вошли в список самых подешевевших игроков Ла Лиги
14:11 · Испания. Ла Лига
Ямаль стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги – известен новый ценник
14:07 · Англия. Премьер-лига
Винисиус догнал Холанна – они самые дорогие футболисты в мире 1
12:11 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Иск «Барселоны» отклонён - справедливость восторжествовала»
09:33 · Испания. Ла Лига
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» интересуются экс-игроком «Манчестер Юнайтед»
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал двух новых игроков - названы имена
07:45 · Испания. Ла Лига
Щесны объяснил, почему перешёл в «Барселону»
05:45 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
05:01 · Италия. Серия А
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом»
03:39 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:32 · Испания. Ла Лига
Щесны оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов
03:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1 слухи
02:01 · Испания. Ла Лига
Маскерано: «Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире»
01:08 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
Гави готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
23:47 · Испания. Ла Лига
Беллингем забил впервые за 12 матчей
23:05 · Испания. Ла Лига
Мингеса: «Кубарси просто невероятен»
22:26 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам слухи
21:54 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
Все новости