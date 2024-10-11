Альварес и де Йонг вошли в список самых подешевевших игроков Ла Лиги

Специалисты портала Transfermarkt переоценили некоторых футболистов из чемпионата Испании. Нападающий Хулиан Альварес стал самым подешевевшим игроком. Ценник аргентинца из мадридского «Атлетико» снизился на 15 миллионов евро и теперь составляет 75 миллионов евро.

Второе место в списке самых подешевевших игроков разделили полузащитник Френки де Йонг, защитник Андреас Кристенсен и вингер Ансу Фати. Каждый из них подешевел на 10 миллионов евро. Новый ценник де Йонга – 60 миллионов евро, Кристенсена – 30 миллионов евро, а Фати – 15 миллионов евро.

На текущий момент лидером испанской Ла Лиги является «Барселона».