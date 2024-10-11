Ямаль стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги – известен новый ценник

В пятницу на страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые выступают в испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим оказался вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Его ценник вырос на 30 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионов.

Второе место в списке самых подорожавших футболистов разделили нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. Каждый из них подорожал на 20 миллионов евро. Винисиус теперь оценивается в 200 миллионов евро, а Лопес – в 50 миллионов евро.

Добавим, что на текущий момент первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона».

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