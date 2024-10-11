Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не собирается покидать свою команду в обозримом будущем. По информации от Diario AS, 19-летний турок не рассматривает ни вариант с арендой, ни полноценный переход в другой клуб.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможном уходе Гюлера из «Реала». В возвращении футболиста был заинтересован турецкий «Фенербахче», но полузащитник сконцентрирован на выступлениях за «Реал» и не собирается уходить.

Гюлер провёл 10 матчей за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах, но не смог отметиться ни одним результативным действием. В прошлой кампании Арда записал на свой актив 6 голов в 10 поединках чемпионата Испании.