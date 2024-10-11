«Барселона» и «Реал» интересуются экс-игроком «Манчестер Юнайтед»

Защитник Альваро Фернандес, который выступает за лиссабонскую «Бенфику», может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом рапортует deadlinedaylive.

Согласно данным источника, в переходе игрока заинтересованы два испанских топ-клуба – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Напомним, что минувшим летом Фернандес перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бенфику» за шесть миллионов евро.

Трудовое соглашение защитника с португальским грандом рассчитано до конца июня 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в восемь миллионов евро.