Щесны объяснил, почему перешёл в «Барселону»

«Общался ли я с тер Штегеном? Мы виделись с ним. Несмотря на серьезную травму, он настроен позитивно. Я пришел сюда не для того, чтобы заменить его в долгосрочной перспективе. Хочу помочь ему», - передает слова 34-летнего поляка Mundo Deportivo.