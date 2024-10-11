Щесны объяснил, почему перешёл в «Барселону»

Польский голкипер Войцех Щесны, перешедший недавно в каталонскую «Барселону», высказался относительно своего трансфера. Он призван заменить в команде немца Марка-Андре тер Штегена, получившего травму.
«Общался ли я с тер Штегеном? Мы виделись с ним. Несмотря на серьезную травму, он настроен позитивно. Я пришел сюда не для того, чтобы заменить его в долгосрочной перспективе. Хочу помочь ему», - передает слова 34-летнего поляка Mundo Deportivo.
Напомним, что Щесны минувшим летом объявил о завершении игровой карьеры, однако ради «Барселоны» решил вернуться на футбольное поле.
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