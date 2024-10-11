Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»

Рулевой сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о положении Арды Гюлера в мадридском «Реале».

19-летний футболист вынужден довольствоваться ролью запасного в команде Карло Анчелотти, из-за чего в прессе даже появились слухи о недовольстве восходящей звезды наставником «сливочных», что сам игрок недавно опроверг.

«Мы не можем распоряжаться будущим Гюлера – решения принимает «Реал». Я хочу, чтобы наши футболисты играли в своих клубах как можно чаще, но вы знаете, что в «Реале» очень серьёзная конкуренция», – цитирует Madrid Universal Монтеллу.

В пятницу сборная Турции сыграет на своём поле против команды Черногории в рамках Лиги наций.