Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признался, что не всегда понимает речь Джуда Беллингема.

«Я до сих пор не знаю, как мы общаемся с Беллингемом, но обычно у нас получается друг друга понимать. Иногда мне приходится использовать Браима [Диаса] в качестве переводчика», – приводит Madrid Zone слова Федерико Вальверде.

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» летом прошлого года. Ранее англичанин выступал за дортмундскую «Боруссию».

Федерико Вальверде оказался в системе «королевского клуба» в 2016 году, а в первую команду пробился двумя годами позднее.

19 октября «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в матче десятого тура Ла Лиги.