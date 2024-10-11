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Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»

11 Октября 2024 • 05:19 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признался, что не всегда понимает речь Джуда Беллингема.

«Я до сих пор не знаю, как мы общаемся с Беллингемом, но обычно у нас получается друг друга понимать. Иногда мне приходится использовать Браима [Диаса] в качестве переводчика», – приводит Madrid Zone слова Федерико Вальверде.

Джуд Беллингем перебрался в «Реал» летом прошлого года. Ранее англичанин выступал за дортмундскую «Боруссию».

Федерико Вальверде оказался в системе «королевского клуба» в 2016 году, а в первую команду пробился двумя годами позднее.

19 октября «Реал» сыграет на выезде против «Сельты» в матче десятого тура Ла Лиги.

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